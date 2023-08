La saison des moules est un sujet intrigant et souvent source de confusion. La tradition stipule qu’on ne devrait manger des moules que pendant certains mois, mais est-ce vraiment le cas ? Avec une multitude de variétés et d’origines disponibles, la réponse est plus complexe qu’il n’y paraît. Dans cet article, nous allons explorer la véritable saison des moules, la période de commercialisation selon les différentes espèces, et comment le goût peut varier en fonction de la saison.

La haute saison pour les moules fraîches va d’octobre à mars. Vous pouvez acheter des moules dans leur coquille tout au long de l’année dans l’armoire frigorifique, ou bien des versions prêtes à être décortiquées, congelées, fumées et mises en bouteille dans de la saumure ou du vinaigre.

La tradition et la réalité

Selon une tradition remontant à Louis XV, les moules ne devraient être consommées que pendant les mois en « -r » et certains disent même uniquement pendant les mois se terminant en « -bre ». Cette règle était autrefois guidée par des raisons sanitaires et de conservation. Mais est-ce encore pertinent aujourd’hui ?

La réponse est claire : non. Grâce à une grande diversité de variétés et d’origines disponibles sur le marché, il est possible de manger des moules toute l’année.

La saisonnalité des moules n’est plus un obstacle, et il n’est pas nécessaire de se frustrer tout le reste de l’année. Les différents types de moules permettent une consommation constante et variée.

Alors, quelles sont ces variétés, et quand sont-elles disponibles ? C’est ce que nous allons explorer dans les sections suivantes.

La période de commercialisation des moules en France

En France, la disponibilité des moules dépend de la période de reproduction de chaque espèce. Voici un aperçu :

Moule de bouchot : Élevée sur la côte Atlantique et la côte de la Manche, disponible de juillet à janvier.

: Élevée sur la côte Atlantique et la côte de la Manche, disponible de juillet à janvier. Moule de corde : Commercialisée entre mai et fin août.

: Commercialisée entre mai et fin août. Moule commune (Mytilus edulis) : La plus répandue en Europe, se déguste de mai à février.

: La plus répandue en Europe, se déguste de mai à février. Moule méditerranéenne (Mytilus gallo provincialis) : Disponible presque toute l’année.

Cette diversité permet aux amateurs de moules de profiter de ce délicieux coquillage en toute saison.

La saison des moules à l’étranger

La saison des moules ne se limite pas à la France. D’autres pays prennent le relais lorsque les moules françaises sont en reproduction :

Aux Pays-Bas, la saison des moules de Zélande dure 9 mois, de juillet à mi-avril. En Irlande, les moules sont disponibles presque toute l’année, bien que la principale période s’étende de septembre à avril. En Espagne, les moules de Galice se mangent toute l’année.

Ces options internationales ajoutent encore plus de variété et d’accessibilité aux moules, rendant la tradition des mois en « -r » obsolète.

Saison et moules : et le goût dans tout ça ?

Le goût des moules varie selon la variété et la saison. En France, les moules servies entre septembre et avril sont souvent charnues et goûteuses, tandis que celles vendues entre mai et fin août peuvent être plus laiteuses.

Chacun peut donc choisir selon sa préférence, et des établissements comme Léon de Bruxelles offrent différentes variétés de moules, garantissant des saveurs savoureuses en toute saison.

Transparence et qualité

La transparence concernant l’origine des moules est cruciale pour garantir la qualité. De nombreux restaurants indiquent l’origine des moules à l’entrée, permettant aux clients de choisir en toute connaissance de cause.

La diversité des moules disponibles, tant en France qu’à l’étranger, permet de satisfaire les envies de moules à tout moment. Que vous préfériez les moules charnues ou laiteuses, il y a toujours une option disponible pour vous.

En somme, la saison des moules n’est plus limitée à certains mois de l’année. Grâce à la variété des espèces et à la disponibilité internationale, les moules peuvent être dégustées toute l’année, offrant une expérience gastronomique riche et variée.

En conséquence, quel est le meilleur mois pour manger des moules ?

La tradition veut que nous ne devions manger des coquillages, et notamment des huîtres, que pendant les mois comportant la lettre “R”. Nous pouvons donc nous servir de toutes les huîtres, moules et palourdes que nous pouvons manger de septembre à avril, mais freiner en mai.

Par ailleurs, quelle est la saison pour les palourdes ?

Les palourdes sont disponibles toute l’année pour les agriculteurs. Les variétés sauvages sont disponibles d’octobre à juin. Il existe une grande variété de palourdes disponibles sur la côte ouest, notamment les couteaux et les panopes. Consultez les règlements sur les poissons propres à chaque État si vous prévoyez de récolter les vôtres.

Comment savoir si les moules sont bonnes ?

En supposant que vos moules proviennent d’eaux propres et non polluées, il n’y a principalement qu’une seule chose qui détermine la qualité des moules : La fraîcheur. Pour tous les coquillages, cela signifie qu’ils sont vivants lorsque vous les achetez et vivants lorsque vous les cuisinez. Leurs coquilles doivent être bien fermées lorsque vous les achetez, ou elles doivent se fermer lorsque vous les tapez.

En résumé

La saison des moules n’est plus une contrainte comme elle l’était à l’époque de Louis XV. Aujourd’hui, grâce à la diversité des espèces et à la disponibilité à l’international, les moules peuvent être dégustées toute l’année. Que vous soyez en France, aux Pays-Bas, en Irlande ou en Espagne, il y a toujours une variété de moules à savourer. La saisonnalité joue un rôle dans le goût, et chacun peut trouver la moule qui correspond à ses préférences. Une envie de moule soudaine n’attend pas, alors profitez de cette liberté culinaire et explorez les différentes saveurs que les moules ont à offrir.